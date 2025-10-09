Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Топ новостей

Украинские военные вновь попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников. По данным Telegram-канала SHOT, сегодня днём сразу три дрона самолётного типа «Лютый» были замечены над Ростовской областью. Один из аппаратов очевидцы зафиксировали в небе над Матвеево-Курганским районом.

Согласно имеющейся информации, два беспилотника удалось сбить силам противовоздушной обороны. Третий дрон рухнул на проезжую часть шоссе, не успев сдетонировать. При осмотре на месте падения обнаружена уцелевшая боевая часть — пять брикетов пластита, каждый весом около пяти килограммов.

Жертв и разрушений на земле удалось избежать благодаря оперативной работе расчётов ПВО.

