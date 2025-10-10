В ночь на 10 октября по территории Украины были запущены более 450 дронов и около 30 ракет. Об этом заявил Владимир Зеленский. По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», российские войска могли применить обновлённые «Герани» с новой термобарической боевой частью, рассчитанной на поджог и разрушение инфраструктурных объектов. Пишет АиФ.

Ранее «Герани» оснащались осколочно-фугасными зарядами, но теперь, как отмечает источник, они получили резервуар с зажигательной смесью, аналогичный баку дрона-приманки «Гербер». Масса боевой части осталась прежней — около 90 килограммов, однако теперь она обеспечивает комбинированное воздействие — зажигательное и фугасное.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов пояснил, что новая версия «Герани» использует принцип термобарического боеприпаса — распыление аэрозоля, который воспламеняется и создаёт мощную ударную волну. Такие боевые части, по его словам, особенно эффективны против укреплённых и подземных целей.

Кнутов отметил, что применение подобных «Гераней» по энергетической инфраструктуре способно вывести из строя подстанции и объекты, не подлежащие восстановлению. «Если ударить термобарической “Геранью” по трансформаторной подстанции — она выгорит полностью», — добавил эксперт.