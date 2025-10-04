Русские подразделения продолжают развивать наступление на краснолиманском направлении. Как сообщают военные Telegram-каналы, бойцы 25-й армии соединения «Запад» установили огневой контроль над важной дорогой, соединяющей населённые пункты Кировск (Заречное) и Ямполь.

Контроль над этим участком трассы существенно ограничивает передвижение украинских формирований и сковывает их маневры в районе боевых действий. Одновременно поступают сведения о том, что российские военные заняли здание станции Ямполь, что усиливает позиции армии в данном секторе.

По имеющейся информации, бои идут уже в центральной части города. Закрепление в Ямполе и контроль ключевых коммуникаций создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских подразделений и ослабляют возможности ВСУ удерживать позиции на этом направлении.