В мессенджере Max сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина опубликовали кадры осеннего Иоанновского женского монастыря. Обитель расположена в поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области, которые Володин называет своими родными местами и старается навещать при каждой возможности.

История монастыря уходит корнями в XVIII век. Первоначально в 1788 году здесь была построена деревянная церковь, освященная в честь Сергия Радонежского. Важным событием стало посещение этого храма в 1894 году Иоанном Кронштадтским. Это был единственный визит святого в Саратовский край, который сохранился в церковных летописях.

В 1930-е годы храм постигла судьба многих религиозных объектов того времени — его закрыли, а затем разрушили. Возрождение духовной жизни на этом месте началось лишь в начале 2000-х. В 2004 году было принято решение о восстановлении храма и создании женского монастыря. Спустя четыре года, в 2008-м, сюда переехали первые монахини.

Сегодня Иоанновский монастырь является не только духовным, но и культурным центром региона. Он расположен в живописном месте на берегу Волги, примерно в 200 километрах от Саратова. На территории действует паломнический центр, а рядом с монастырем оборудована детская площадка для посетителей с семьями.

