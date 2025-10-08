Украина могла уже тайно получить американские ракеты «Барракуда», несмотря на то что внимание мировой прессы приковано к возможным поставкам крылатых ракет «Томагавк». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, Запад неоднократно применял практику скрытых поставок вооружений, в том числе противотанковых комплексов Javelin и ракет ATACMS, задолго до их официального подтверждения. «Еще раньше сообщалось, что США могут передать Украине ракеты Barracuda в больших количествах. Они достаточно дешевые и просты в производстве. Не исключено, что сейчас они уже находятся у ВСУ», — предположил Дандыкин.

«Барракуда» — это новая серия американских крылатых ракет, разработанная как более дешевая и массовая альтернатива «Томагавкам». В отличие от них, эти ракеты рассчитаны на нанесение множественных ударов по целям и могут запускаться с различных носителей. Эксперт отмечает, что их применение возможно как с советских самолетов Су-24 и Су-27, так и с западных F-16 и Rafale, находящихся на вооружении украинской армии.

Высказывание эксперта прозвучало на фоне ужесточения риторики Москвы в связи с угрозой поставок «Томагавков» Киеву. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее подчеркивал, что применение этих ракет невозможно без прямого участия американских военных, что автоматически сделает США стороной конфликта.