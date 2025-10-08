Липецкие артиллеристы, участвующие в зоне специальной военной операции, показали новый трофей, захваченный у противника. Видео находки опубликовали сами военнослужащие.

На кадрах показан необычный мини-коптер, который украинские силы начали использовать в боевых действиях. По словам автора видео, устройство практически бесшумное и крайне компактное — размером всего с ладонь. «Дрон бесшумный и очень маленький. Будьте начеку, берегите себя», — предупредил военнослужащий.

Как уточнили бойцы, беспилотник был оснащен боевым зарядом, что делает его особенно опасным на поле боя. Аппарат упал прямо на позицию артиллеристов, но, к счастью, не сработал. После обнаружения дрон был передан саперам, которые успешно его обезвредили.

В настоящее время устройство изучают специалисты. Они анализируют конструкцию и систему управления коптера, чтобы определить его происхождение и возможные уязвимости. По предварительным данным, такие мини-БПЛА противник использует для точечных атак и разведки на малых дистанциях.

