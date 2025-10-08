В зоне проведения специальной военной операции российские войска уничтожили израильскую радиолокационную станцию RADA, состоявшую на вооружении ВСУ. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, операция проводилась силами группировки войск «Днепр», которые нанесли удары по позициям противника в районах населенных пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка и Степногорск в Запорожской области, а также возле сел Львово и Тягинка в Херсонском регионе. Где именно находилась радиолокационная станция, не уточняется.

В Минобороны отметили, что уничтоженная РЛС предназначалась для обнаружения воздушных целей. По информации «Российской газеты», подобные комплексы считаются крайне редкими и представляют значительную ценность для украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что Украине было обещано поставить 16 таких станций, часть из которых уже была уничтожена российскими военными в ходе боевых действий. Комплексы RADA производятся в Израиле и используются для ведения разведки и координации действий противовоздушной обороны.