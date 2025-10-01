В Лос-Анджелесе девятилетний мальчик по имени Стивен Мондек стал самым юным донором стволовых клеток ради спасения жизни своего отца, сообщает People.

Его 48-летний отец Ник Мондек в 2022 году узнал о диагнозе — рак крови. Болезнь развивалась стремительно, и тогда мужчине пересадили стволовые клетки, которые пожертвовал его старший брат. На какое-то время наступила ремиссия, но спустя два с половиной года лейкемия вернулась.

Врачи предупреждали, что шансы дожить до ближайшего Рождества у Ника минимальны. Клетки братьев больше не могли помочь, а в национальном реестре доноров совместимого материала не нашлось. Единственным шансом оказался его собственный сын.

Ник признается, что не хотел давить на мальчика. Он просто спросил Стивена, готов ли тот попробовать помочь. Ребенок без колебаний согласился. В течение двух недель мальчика готовили к процедуре, а затем он провел шесть часов в отделении интенсивной терапии, где специальный аппарат извлекал из его крови стволовые клетки.

«То время, когда он спал под наркозом, было, наверное, одним из самых тяжелых периодов в моей жизни. Ты начинаешь сомневаться во всем. Правильно ли я поступаю?» — вспоминает Ник Мондек. Сам Стивен позже сказал, что чувствовал себя хорошо, помогая отцу, и радовался, когда папа вернулся домой.