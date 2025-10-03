В России создан новый препарат от гриппа, основу которого составил Сабельник Залесова — редкое растение, произрастающее в Горном Алтае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра вирусологии «Вектор» и Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, где и велась работа над препаратом.

Необходимость разработки учёные объяснили тем, что вирус гриппа постоянно изменяется, вызывая ежегодные вспышки и эпидемии. Поэтому эффективные лекарства должны не только снижать симптомы, но и воздействовать на разные штаммы, включая наиболее опасные.

В патентных документах отмечается, что изобретение относится к фармацевтической промышленности и представляет собой метод получения сухого экстракта из растения Сабельника Залесова, обладающего выраженной противогриппозной активностью. Особое внимание уделено универсальности препарата: в лабораторных испытаниях он показал эффективность против штаммов A/H3N2, известного как «гонконгский грипп», и A/H5N1 — так называемого «птичьего гриппа».

Проверка велась на лабораторных животных: мышей заражали через нос, после чего применяли новый препарат. Результаты подтвердили, что экстракт растения способен сдерживать распространение вируса и облегчать течение заболевания.

Разработка «Вектора» и СО РАН продолжает традицию поиска лекарственных средств на основе природных компонентов. Как отмечают специалисты, использование растений с доказанными антивирусными свойствами открывает перспективы для создания новых препаратов, способных противостоять быстро меняющимся штаммам.