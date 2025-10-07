Исследователи из Копенгагенского университета Магнус Фарао Хансен и Кристоф Хелмке сообщили о разгадке одной из главных тайн древнего города Теотиуакан. Они установили, что знаки, изображённые на сохранившихся фресках и артефактах, представляют собой систему письменности, с помощью которой фиксировалась ранняя форма уто-астекского языка.

По данным учёных, Теотиуакан, основанный примерно в 100 году до нашей эры, был крупнейшим культурным и политическим центром Месоамерики. В период расцвета население города достигало 125 тысяч человек. Однако до сих пор оставалось неизвестным, на каком языке говорили его жители.

Результаты анализа показали, что письменность Теотиуакана передавала язык, из которого впоследствии развились современные уто-астекские наречия — кора, уичоль и науатль, последний являлся языком ацтеков. Это открытие, по мнению исследователей, указывает на то, что носители науатля могли поселиться в центральной Мексике гораздо раньше, чем считалось ранее, и, вероятно, были прямыми потомками жителей Теотиуакана.

Чтобы расшифровать древние символы, специалисты использовали реконструированную раннюю версию языка науатль и применили «ребусный метод» — когда значения изображённых объектов складываются в звуковые комбинации, образующие слова. Магнус Фарао Хансен отметил, что ранее никто не пытался соотнести знаки Теотиуакана с языком, существовавшим в соответствующий исторический период.