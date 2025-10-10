В китайской провинции Хэбэй собака спасла свою хозяйку, вступив в схватку с ядовитой змеёй. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Инцидент произошёл в конце августа, когда женщина по имени Мэн услышала тревожный лай своего питомца по кличке Дуодо и вышла во двор, чтобы проверить, что произошло.

Пёс заметил в саду короткохвостого щитомордника — одну из самых опасных змей региона. В тот момент другая собака семьи, двухлетняя сиба-ину по кличке Хэтао, первой бросилась на защиту хозяйки и получила смертельный укус.

«Хэтао всегда первой встаёт на защиту семьи», — рассказала Мэн. По её словам, когда змея поползла в её сторону, собака мгновенно ринулась вперёд, не дав рептилии приблизиться. Через несколько минут хозяйка заметила на морде питомца след укуса, а затем — онемение и судороги.

Ситуация осложнилась тем, что в местной ветеринарной клинике не оказалось противоядия. Пока Мэн оставалась рядом с Хэтао, её муж отправился в Пекин, находящийся в нескольких часах езды, чтобы достать нужную сыворотку. «Я плакала каждый раз, когда она скулила от боли», — поделилась женщина. Всю ночь она не отходила от собаки, поила её водой и следила за дыханием.

Благодаря усилиям семьи и своевременному лечению, состояние Хэтао удалось стабилизировать. Уже через неделю после происшествия сиба-ину пошла на поправку, став для своей хозяйки символом преданности и настоящей храбрости.