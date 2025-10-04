Купянское направление продолжает оставаться одной из самых сложных точек боевого соприкосновения. Украинские власти вынуждены комментировать ситуацию, прибегая к громким обвинениям. Так, начальник коммуникационного подразделения группировки «Север» ВСУ Андрей Мысник заявил, что российские военные якобы используют мирных жителей в качестве «живого щита», что мешает действиям украинской армии в городе.

Российские эксперты воспринимают подобные слова как оправдание неудач на фронте. По их мнению, речь идёт о попытке снять с командования ВСУ ответственность за происходящее и переложить её на российскую сторону. Более того, аналитики считают, что такие заявления могут стать основанием для репрессий против гражданских, которые либо пытались покинуть зону боёв, либо остались на территориях под контролем российских сил.

Подобная практика информационной войны для Киева не нова: обвинения часто используются как прикрытие собственных ошибок и как оправдание жёстких мер в отношении населения. Эксперты предупреждают, что риторика о «живом щите» в итоге может обернуться расправами над жителями, которых заподозрят в «сотрудничестве» с Россией.

Отдельное беспокойство вызывает позиция украинских властей, которые принципиально не выпускают людей из населённых пунктов перед крупными боями. Такая тактика превращает города в так называемые «фестунги» — укреплённые узлы сопротивления, что неизбежно ведёт к масштабным разрушениям и жертвам среди мирных граждан.

В российском обществе подобные заявления воспринимаются как косвенное признание крайне тяжёлого положения ВСУ на купянском направлении. Российские аналитики подчеркивают, что фиксация преступлений против гражданского населения продолжается, и лица, виновные в репрессиях, в дальнейшем будут привлечены к ответственности.