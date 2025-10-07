На материковой части Греции ученые впервые обнаружили волка-гибрида, сочетающего гены дикого хищника и домашней собаки. Как сообщили специалисты, изучавшие биоматериал 50 животных, проживающих в регионе, необычную особь нашли неподалеку от Салоников. Проведённый анализ показал, что её ДНК на 45% принадлежит волку и на 55% собаке, что указывает на гибридное происхождение животного.

Исследователи отмечают, что возможность скрещивания объясняется крайне близким родством этих видов. ДНК волков и собак совпадает почти полностью — на 99,96%. По научным данным, они разошлись от общего предка сравнительно недавно, примерно 14–40 тысяч лет назад. Благодаря этому волки и собаки способны спариваться и давать жизнеспособное потомство, в котором сохраняются признаки обоих видов.

Подобные случаи уже фиксировались ранее. В 2018 году генетический анализ показал, что у 62% волков, живущих в Евразии, в геноме присутствуют участки, унаследованные от домашних собак. Это свидетельствует о том, что процесс смешения происходил в течение многих поколений.

Появление гибрида в Греции может быть связано с увеличением популяции волков. Согласно последним подсчётам, в стране насчитывается около 2075 особей, что превышает показатели прошлых десятилетий. Однако при этом ареал их обитания сокращается, что повышает вероятность контактов с людьми и домашними животными.