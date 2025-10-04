В Германии вновь зафиксированы проблемы в работе авиации из-за появления беспилотников. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, на которых видно дроны, нарушившие деятельность аэропорта Мюнхена. По информации проекта, в ночь с 3 на 4 октября в небе были замечены аппараты самолётного типа с размахом крыльев до одного метра. Их присутствие вынудило временно приостановить взлёты и посадки в одной из крупнейших воздушных гаваней страны.

На опубликованной видеозаписи видно, как беспилотные устройства пересекают пространство над аэропортом, что напрямую сказалось на движении гражданской авиации. В результате пассажирские рейсы оказались задержаны, а работа аэропорта была нарушена.

Отмечается, что подобные эпизоды происходят в ФРГ не впервые. Ранее неопознанные дроны наблюдались над военным объектом, также расположенным в Германии. Тогда власти признали ограниченные возможности действующих систем противовоздушной обороны по нейтрализации малых воздушных целей.

Инцидент в Мюнхене стал очередным подтверждением того, что проблема дронов в Германии остаётся нерешённой. Их появление над стратегическими объектами, включая гражданские и военные, уже оказывает прямое влияние как на безопасность страны, так и на её транспортную инфраструктуру.

