В Германии появился новый официальный маршрут для любителей отдыха без одежды. Как сообщает журнал Blick, на тропе разрешено гулять обнаженным всем желающим, а сама территория обозначена специальным знаком «Тропа для обнаженных и раздетых туристов».

По данным издания Travelbook, это уже третий подобный маршрут в стране. Помимо новой тропы, официально допускается прогулка по горным склонам Гарца и по натуристской тропе Унделох в Люнебургской пустоши. Таким образом, Германия становится одним из немногих европейских государств, где прогулки в обнаженном виде не только разрешены, но и специально организованы для туристов.

В соседней Швейцарии ситуация складывается иначе. В кантоне Аппенцелль-Иннерроден осенью 2008 года появилось все больше туристов, поднимавшихся в горы в костюмах Адама и Евы. Однако уже в 2009 году местные власти запретили такие прогулки, установив штраф в размере 200 евро. Позднее примеру кантона последовали и другие регионы страны.