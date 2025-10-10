В Финляндии объявлены поиски 15-летней девушки, которая пропала вечером 8 октября в районе Саммонлахти города Лаппенранта. О её исчезновении 10 октября сообщили родственники, попросившие жителей помочь в розыске.

По имеющимся данным, подросток не вернулась домой и перестала выходить на связь в тот же вечер. С момента исчезновения её местонахождение остаётся неизвестным, и на данный момент полиция совместно с волонтёрами проводит активные поисковые мероприятия.

Известно, что в день пропажи на девушке была надета чёрная толстовка, чёрные спортивные штаны и белые кроссовки. Родные просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей или мог видеть её в районе Саммонлахти после 8 октября, обратиться в ближайшее отделение полиции или сообщить данные через горячую линию экстренных служб.