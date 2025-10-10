Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам украинских военных в Днепропетровске. Об этом сообщает ресурс «Военкоры русской весны» («РВ»). В результате серии атак в нескольких городах региона, включая Днепропетровск и Кривой Рог, начались перебои с электроснабжением.

По данным источника, удары были направлены по ключевым объектам инфраструктуры и военным целям противника. «После серии ударов начались перебои со светом в Днепропетровске и Кривом Роге», — говорится в сообщении «РВ».

Ночью с 9 на 10 октября российские войска провели масштабную операцию по нанесению высокоточных ударов по территории Украины. По сообщениям очевидцев, часть районов Киева погрузилась во тьму. Аналогичные проблемы с подачей электроэнергии и воды зафиксированы в Днепропетровске и Кривом Роге.

В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, вследствие взрывов была повреждена газовая инфраструктура. Из-за этого временно прекратилось движение транспорта по плотине Днепрогэс. Местные службы экстренно приступили к ликвидации последствий обстрелов и восстановлению коммуникаций.