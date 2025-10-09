Российские Вооруженные силы нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам на территории Одессы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, российские беспилотники атаковали энергетическую подстанцию, в результате чего часть города осталась без электроснабжения. На некоторых предприятиях было зафиксировано временное прекращение работы из-за отключения электричества.

Позднее другая группа ударных дронов нанесла удар по судну, прибывшему в одесский порт из Турции. Как сообщают местные источники, на борту находился груз двойного назначения. После попадания начался сильный пожар, охвативший контейнерный терминал.

В одесских пабликах публикуются кадры возгорания с подписью: «Разгорается! Полыхают контейнерный терминал и груз двойного назначения. Такой скорости поражения даже турки не ожидали».

По неподтвержденным данным, внутри контейнеров могли находиться турецкие беспилотники, предназначенные для передачи Киеву. Отмечается, что аналогичные дроны ранее использовались для атак на российские регионы, включая Белгородскую и Курскую области.