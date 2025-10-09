Учёные из Университета Осло завершили одно из самых продолжительных исследований, посвящённых интимному поведению человека. В течение трёх десятилетий они наблюдали за развитием сексуальных привычек жителей Норвегии — от юности до зрелого возраста, сообщает Naked Science.

Работа проводилась в рамках национального проекта Young in Norway, целью которого было изучить, как социальные, психологические и культурные факторы влияют на личную жизнь людей. В выборку вошли 2562 участника в возрасте от 19 до 50 лет, каждый из которых заполнил не менее двух анкет из трёх проведённых волн опросов.

Особое внимание исследователи уделили изучению мастурбации — её частоте, связи с половыми контактами и индивидуальными особенностями участников. Участники также сообщали данные об образовании, семейном положении, религиозности, ориентации и наличии детей.

Результаты показали отчётливые различия между мужчинами и женщинами. У женщин активность постепенно возрастала с 19 лет и достигала пика примерно к 31 году, после чего шла на спад. У мужчин показатели оставались стабильными на протяжении всего периода наблюдения, при этом уровень активности в среднем был выше, чем у женщин.

Интерес исследователей вызвал вопрос о связи мастурбации с наличием или отсутствием сексуальных отношений. Распространённые теории предполагали, что самоудовлетворение может либо компенсировать дефицит близости, либо быть дополнением к регулярной интимной жизни. Однако после статистической корректировки выяснилось, что мастурбация является самостоятельной формой сексуального самовыражения и не связана напрямую с наличием партнёра.

Учёные также отметили ряд дополнительных закономерностей. У мужчин частота самоудовлетворения чаще зависела от брачного статуса и эротических фантазий, тогда как у женщин подобной связи выявлено не было. Участники, не имеющие детей, демонстрировали более выраженные изменения с возрастом — активность возрастала к тридцати годам, а затем резко снижалась.

Авторы исследования подчёркивают, что полученные данные помогают лучше понять, как формируются сексуальные привычки и как с возрастом меняется восприятие интимности и личных границ.