Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге пришли к выводу, что причина более высокой продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами связана с особенностями хромосом. Об этом пишет Daily Mail.

Руководитель исследования Фернандо Колчеро напомнил, что мужчины относятся к так называемому «гетерогаметному полу», поскольку у них набор хромосом состоит из одной X и одной Y, в то время как у женщин обе хромосомы X. Такая особенность делает мужчин более уязвимыми к генетическим мутациям и ряду заболеваний, что напрямую влияет на ожидаемую продолжительность жизни.

Колчеро подчеркнул, что влияние хромосомного набора на здоровье связано с эволюционной историей человека и других видов. Его команда провела анализ данных по 528 видам млекопитающих и 648 видам птиц, обитающих в зоопарках по всему миру. В результате выяснилось, что у 72% млекопитающих самки живут дольше самцов, демонстрируя ту же закономерность, что и у людей.

Ученые объясняют это тем, что наличие двух одинаковых X-хромосом обеспечивает самкам защиту от негативных мутаций. Если одна копия гена повреждена, то вторая компенсирует ее, чего не могут обеспечить XY-хромосомы у мужчин. «В принципе, если у вас есть две копии одних и тех же генов, это лучше, чем одна», — отметила соавтор исследования Йоханна Штарк.

Она добавила, что Y-хромосома содержит длинные повторяющиеся участки ДНК, которые потенциально могут оказывать вредное воздействие. Это объясняет, почему самцы во многих видах животных и у людей в среднем живут меньше.