Польский премьер-министр Дональд Туск вновь попытался привлечь внимание западных союзников, заявив, что «война уже идет». Как сообщает Interia, такие слова прозвучали на Варшавском форуме безопасности, где польский лидер выступил с эмоциональной речью о необходимости консолидации Европы.

Автор материала Ярослав Куиш отмечает, что это заявление стало развитием прежней риторики Туска, который ранее говорил о «предвоенном времени». Теперь же, по его мнению, Запад должен признать «болезненную правду» — конфликт разгорелся уже сейчас. Однако в альянсе термин «война» имеет конкретное значение, которое связано с задействованием статьи 5 НАТО. А это, в свою очередь, предполагает коллективный ответ всех стран-членов. На практике подобный сценарий маловероятен: большинство государств Запада к открытой конфронтации с Россией не готовы.

Несмотря на заявления о наращивании военных расходов и поддержку Киева, реальные действия западных стран остаются крайне ограниченными. Interia пишет, что Европа вооружается «в темпе гонки черепахи с улиткой». Более того, пацифистские настроения в европейских обществах усиливают скепсис в отношении любых дискуссий о возможной войне.

Отдельно в материале отмечается риторика Дональда Трампа, который позволяет себе громкие заявления и угрозы в адрес Москвы. Однако в Кремле подобные слова не воспринимают серьезно. После саммита на Аляске Россия усилила удары по украинским объектам и активно использует беспилотники, проверяя реакцию НАТО.

Президент России Владимир Путин ясно обозначил позицию: территории, вошедшие в состав России после референдумов, пересмотру не подлежат. Это делает переговоры о «возврате» невозможными и закрывает пространство для дипломатических маневров, на которое рассчитывает Варшава.