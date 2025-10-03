Житель Нижневартовска Константин Каськаев рассказал изданию 86.ru о своей недавней поездке в Северную Корею. По его словам, впечатления от путешествия оказались настолько яркими, что полностью оправдали вложенные средства.

Каськаев пояснил, что организованные туры в КНДР проводятся в течение всего года, однако наиболее благоприятные условия для поездки складываются в весенний и осенний сезоны — с апреля по май и с октября по ноябрь. Само путешествие обошлось туристу примерно в 150 тысяч рублей. В эту сумму были включены оформление визы, а также перелет из Владивостока в Пхеньян и обратно. При этом оформление документов заняло около двух недель.

Группа российских туристов разместилась в пятизвездочном отеле «Янгакто». Питание организовывалось три раза в день, меню сочетало традиционные корейские блюда и более привычную для россиян кухню. В числе местных угощений были рис с овощами и холодные супы, а из знакомых блюд – драники и морковные котлеты. Один из ужинов вызвал особый интерес: гостям подали суп из собаки. Те, кто решился попробовать экзотическое блюдо, отметили, что вкус мяса оказался вполне обычным. Кроме того, в гостинице подавали местное пиво, однако оно не произвело большого впечатления.

Программа пребывания в КНДР была заранее утверждена и строго регламентирована. Туристы посетили Монумент идей чучхе, холм Мансудэ, горы Механсан, а также акробатический цирк, сельскохозяйственную плантацию и символическую гробницу исторического деятеля. Передвигаться самостоятельно по городу путешественникам было запрещено. Выход из гостиницы осуществлялся исключительно в сопровождении гида, переводчика, сотрудника органов национальной безопасности и представителя турагентства.

По словам Константина Каськаева, поездка в Северную Корею стала необычным и запоминающимся опытом, позволившим взглянуть на страну, о которой большинство россиян знают лишь по сообщениям СМИ.