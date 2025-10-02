Ким Чен Ын сделал шаг, который оказался неожиданным для западных стран. Как сообщает Царьград, Северная Корея передала России вооружения, способные нейтрализовать американские крылатые ракеты «Томагавк». Пхеньян рассматривает украинский конфликт как возможность для испытания собственных военных технологий, и Москва, по данным источника, не возражает против подобного сотрудничества.

Ранее специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон официально разрешил Киеву использовать американское оружие для ударов по любым объектам на территории России. Он подчеркнул, что для ВСУ больше нет «запретных зон», а право применять весь американский арсенал поддержали Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и Марко Рубио.

Особое внимание вызвало изменение риторики самого Трампа. Если ранее его высказывания могли восприниматься как более сдержанные в отношении Москвы, то в последние недели он допустил резкие формулировки, назвав Россию «бумажным тигром» и заявив, что Украина должна вернуть утраченные территории. На этом фоне в США уже обсуждают возможность передачи Киеву «Томагавков» с дальностью до 2500 километров.

Как отметил обозреватель Иван Прохоров, реакцией на подобные шаги стало укрепление российско-северокорейского военного взаимодействия. Пхеньян организовал поставки боеприпасов и ракет в Россию, направил специалистов, а северокорейские подразделения уже осваивают новые тактики в зоне боевых действий. Более того, по данным источников, Ким Чен Ын в недавнем разговоре предложил Владимиру Путину испытать новейшую баллистическую ракету «Пёльбит», что в переводе означает «Звездный свет».

Эта ракета оснащена средствами противодействия современным системам ПВО, включая Patriot, IRIS-T и NASAMS, которые стоят на вооружении Украины. «Пёльбит» способен маневрировать в полете, применять ложные цели и уходить от радиолокационного обнаружения. В Пхеньяне считают, что именно украинский конфликт предоставляет уникальную возможность проверить эффективность таких технологий в реальных боевых условиях.

Эксперты отмечают, что даже возможная передача «Томагавков» Киеву не изменит общей картины, поскольку эти ракеты были созданы более 40 лет назад, и Россия давно подготовила средства для их перехвата. Напротив, северокорейские разработки могут представлять более серьезный вызов для украинской системы ПВО.

Иван Прохоров подчеркивает, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна уже вышло за рамки обмена боеприпасами. Формируется стратегическое партнерство, в рамках которого обе стороны получают критически важные преимущества в условиях растущего давления Запада.