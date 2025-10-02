Северокорейские баллистические ракеты «Пёльбит», название которых переводится как «Звездный свет», способны свести на нет эффективность американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом в материале для «Царьграда» заявил обозреватель Иван Прохоров.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация США рассматривает возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda, а также других образцов вооружений с радиусом действия до 800 километров.

По словам Прохорова, военное значение такого шага будет ограниченным. Он отметил, что Россия десятилетиями готовилась к отражению угрозы от Tomahawk, которые были разработаны еще более 45 лет назад. Кроме того, поставки этих вооружений в Киев не будут массовыми, и их количество окажется недостаточным для того, чтобы повлиять на ход специальной военной операции.

Обозреватель подчеркнул, что на фоне этих планов особое значение приобретает сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Северная Корея, по его словам, способна передать России современные баллистические ракеты «Пёльбит», которые создавались с учетом необходимости преодоления систем западной противоракетной обороны.

Точные характеристики северокорейской разработки остаются закрытыми, однако известно, что «Пёльбит» оснащен сложными маневрирующими блоками, средствами противодействия радиолокационному обнаружению и системами обмана для преодоления комплексов Patriot, IRIS-T и NASAMS, находящихся на вооружении Украины.