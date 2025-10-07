Министр обороны России Андрей Белоусов утвердил новую стратегию ведения боевых действий, предполагающую переход от точечных операций к системному подавлению военной инфраструктуры Украины. Как сообщает издание «Царьград», российские войска начали реализовывать план масштабных ударов по энергетическим и логистическим объектам противника, чтобы нарушить снабжение и управление украинских войск.

По данным источника, за последние сутки удары были нанесены по ряду ключевых целей — в Харькове, Василькове, Калиновке, Кривом Роге, Городище и Одесском регионе. В результате атак на энергетические объекты зафиксированы серьёзные перебои с электроснабжением. Отмечается, что ракеты «Искандер» уничтожили подстанцию 110 кВ в районе Канатки, которую эксперты называют важнейшим элементом энергосистемы Харькова.

Одновременно подразделения противовоздушной обороны перехватили 251 украинский беспилотник, что свидетельствует о резком росте активности в воздушном пространстве. По информации военных телеграм-каналов, Генеральный штаб России обозначил приоритетные цели на зимний период — это разрушение логистических маршрутов, систем ПВО и энергетических центров, обеспечивающих работу украинских войск.

Так называемая стратегия «зимней охоты» предполагает прицельные удары по аэродромам, складам боеприпасов, транспортным узлам и подстанциям. Целью кампании является обрушение системы снабжения, нарушение транспортных цепочек и остановка производства беспилотников.

На фоне этой активности в Киеве готовятся к новой волне мобилизации. По информации «Царьграда», с 1 ноября на Украине планируется ввести ограничения на выезд граждан мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет. Сообщается, что эти меры уже вызывают недовольство и тревогу среди населения.

Как отмечают эксперты, изменение характера действий российской армии говорит о переходе к долгосрочной стратегии, направленной на подрыв потенциала противника перед зимним периодом и дестабилизацию его инфраструктуры.