Размещение российского ядерного оружия в Венесуэле может привести к резкой эскалации международной обстановки и повторению Карибского кризиса. Об этом пишет издание TNI, ссылаясь на мнение политических аналитиков, среди которых обозреватель Брэндон Вайхерт.

Авторы материала прогнозируют возможные шаги Вашингтона. Министр обороны США Пит Хегсет собрал экстренное совещание в Куантико с участием 800 высокопоставленных военных. Официальных объяснений по поводу этой встречи не последовало, однако источники предполагают, что обсуждались сценарии, связанные как с действиями России против НАТО, так и с недавними сообщениями о маневрах российской подводной лодки проекта «Борей» у берегов Японии. На этом фоне анонимный представитель Пентагона вновь заявил о вероятной переброске Москвой ядерных вооружений в Каракас.

Дополнительное напряжение создаёт присутствие у побережья Венесуэлы крупной группы американских ВМС, включающей тысячи морских пехотинцев, военные корабли и истребители F-35. По мнению Вайхерта, если данные о размещении российских ядерных средств подтвердятся, администрация США немедленно соберёт Совет национальной безопасности. Возможные меры Вашингтона могут варьироваться от введения жёстких санкций до морской блокады венесуэльского побережья, как это уже было в 1962 году в отношении Кубы.

В материале, опубликованном TNI, напоминается, что Соединённые Штаты рассматривают присутствие иностранных вооружений в Западном полушарии как прямое нарушение доктрины Монро. Ещё в 2019 году конгрессмен Марио Диас-Баларт в эфире передачи Такера Карлсона на Fox News утверждал, что Россия якобы разместила в Венесуэле ядерное оружие. Тогда доказательств представлено не было, однако эти заявления вновь всплыли на фоне нынешней ситуации.

Аналитики полагают, что наиболее вероятным сценарием станет ужесточение ограничений против «Роснефти», венесуэльской PDVSA и военных структур двух стран. При этом администрация Дональда Трампа ранее уже демонстрировала намерение снизить энергетическую зависимость от Каракаса, отказав компании Chevron в продлении лицензии на бурение в Венесуэле. По оценке Вайхерта, Вашингтон постарается продемонстрировать готовность к силовым действиям, но при этом избежать паники внутри страны.