Американское издание The National Interest опубликовало материал Брэндона Вайхерта о возможных последствиях размещения Россией ядерного оружия в Венесуэле. По его словам, подобный шаг способен привести к повторению Карибского кризиса и приблизить мир к ядерной войне. Перевод статьи приводит ИноСМИ.

30 сентября новый военный министр США Пит Хегсет собрал в Куантико около 800 высших офицеров. Подробности не раскрывались, но масштаб встречи назвали беспрецедентным. Эксперты связывают это с действиями России против НАТО, активностью подлодки проекта «Борей» у Японии и ситуацией в Латинской Америке.

В Карибском бассейне сосредоточены значительные силы США: морские пехотинцы, корабли и подлодки ВМС, истребители F-35 Lightning II. На фоне этого в американском Минобороны вновь напомнили старое обвинение — якобы Москва перебросила ядерное оружие в Венесуэлу.

Впервые о таком заявил в 2019 году конгрессмен-республиканец от Флориды Марио Диас-Баларт в эфире Fox News. Доказательств он не привел, но утверждал, что ракеты уже размещены. Годом ранее российские бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение, садились в Венесуэле, однако официального подтверждения перевозки боеголовок не было.

По мнению Вайхерта, если слухи подтвердятся, в Вашингтоне соберут Совет нацбезопасности с участием президента и руководителей разведки. Возможные меры: жесткие заявления, санкции, переговоры с союзниками и даже блокада побережья Венесуэлы — аналогично Кубе в 1962 году.

Автор напоминает, что тогда СССР развернул ракеты на Кубе, а Джон Кеннеди ответил блокадой. Для США присутствие чужих вооружений в Западном полушарии противоречит доктрине Монро. В качестве вероятных мер нынешняя администрация может ввести санкции против «Роснефти», PDVSA и военных структур, ограничить экспорт нефти и заморозить активы.

Вайхерт заключает, что ситуация способна перерасти в кризис, сравнимый с событиями 1962 года, и мир вновь оказался dangerously близко к глобальной эскалации.