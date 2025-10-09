Эффективность украинской системы противовоздушной обороны стремительно падает, сообщает журнал The National Interest со ссылкой на данные Центра информационной устойчивости и публикацию Financial Times. Если в августе украинские военные заявляли о перехвате до 37% российских ракет, то уже в сентябре этот показатель снизился до 6%. Автор материала Брэндон Вайхерт считает, что происходящее указывает на серьезный технологический и стратегический перелом в пользу России.

По информации издания, Москва значительно модернизировала свои ракетные комплексы. «Искандеры-М» и «Кинжалы» получили возможность маневрировать в полете, уходя от перехвата системами Patriot, поставленными Украине. Эти нововведения, отмечает Вайхерт, сделали российские удары более точными и разрушительными, при этом количество используемых боеприпасов сократилось.

Financial Times подчеркивает, что новые тактические подходы России проявились в серии ударов по объектам, связанным с производством украинских беспилотников. Издание отмечает, что при меньшем числе пусков эффективность действий российских ВКС заметно выросла — и это ставит под сомнение уверенность Киева и его западных партнеров в возможности «защитить небо» от атак.

The National Interest указывает, что Соединенные Штаты и страны НАТО уже обсуждают новые формы поддержки Украины — от передачи разведданных до возможных поставок крылатых ракет «Томагавк». Однако, по мнению Вайхерта, эти меры не способны изменить общий ход конфликта. Россия, подчеркивает эксперт, доказала способность быстро адаптироваться, тогда как Украина теряет боеспособность своей ПВО.

Автор делает вывод, что современная война выигрывается не количеством поставляемых вооружений, а скоростью технологической и стратегической адаптации. Россия, по мнению Вайхерта, этот навык отточила, тогда как Запад продолжает действовать по шаблонам. В заключение он призвал США и их союзников отказаться от тактики «войны до последнего украинца» и искать реальные пути дипломатического урегулирования, поскольку возможности Киева сопротивляться стремительно сокращаются.