Россия сохраняет стратегическое преимущество в украинском конфликте, несмотря на непрерывную военную помощь со стороны НАТО и новые инициативы Вашингтона по поддержке Киева. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).

По данным NI, в администрации США обсуждается возможность предоставления Украине разведданных, которые позволили бы наносить удары по российским объектам энергетической инфраструктуры — нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вариант поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Авторы статьи отмечают, что подобные заявления отражают дальнейшую эскалацию конфликта, даже если речь пока идет лишь о политических сигналах. Издание подчеркивает, что западные лидеры не хотят признавать очевидный факт — Россия сохраняет инициативу и побеждает. «Даже постоянное усиление военной помощи НАТО с 2022 года оказалось недостаточным, чтобы остановить наступление российских войск», — говорится в материале.

The National Interest указывает, что Украина все больше истощается — как в плане людских резервов, так и по части материальных ресурсов. По данным авторов, мобилизационные возможности страны близки к пределу, а внутренние запасы и поддержка со стороны населения сокращаются. «У них гораздо меньше сил, чем думают в Брюсселе или Вашингтоне. И возможности сдерживать русских подходят к концу», — подчеркивает издание.

Журнал призывает западные правительства отказаться от риторики «войны до последнего украинца» и искать пути для мирного урегулирования конфликта. По мнению издания, дальнейшее наращивание военной помощи Киеву только увеличит риск прямого столкновения между Россией и НАТО.