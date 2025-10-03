В сети появились новые изображения российского перспективного истребителя Су-75 «Шах и мат», на которых он запечатлён рядом с тяжёлым Су-57. Эти кадры вызвали интерес на Западе, где сразу заговорили о возможных испытаниях или подготовке к ним. Обозреватели не исключают, что речь может идти об отработке тактики совместного применения двух машин. При этом они предполагают, что закупки Су-75 будут произведены как для российских войск, так и для экспортных поставок.

Долгое время о программе Су-75 не поступало официальных новостей, и на этом фоне появление свежих кадров стало важным сигналом о продолжении проекта. Теперь в западной прессе ожидают новых подтверждений – будь то фото рулёжки или даже первого полёта «Шах и мат».

Су-75 задумывался как более доступный по стоимости и обслуживанию истребитель пятого поколения. Он имеет однодвигательную компоновку и должен занять нишу между более тяжёлыми машинами. В открытых источниках указываются его предполагаемые характеристики: максимальная скорость до 1,8–2,0 Маха, боевая нагрузка порядка 7400 килограммов и дальность полёта около 3000 километров. Такой набор параметров ставит российскую разработку в один ряд с иностранными конкурентами, среди которых американский F-35 и китайский FC-31, отмечает западная пресса.

Особое внимание уделяется силовой установке. Предполагается, что на Су-75 будет установлен двигатель АЛ-51Ф1 – современное изделие, которое примерно на треть легче и почти на пятую часть эффективнее предыдущего АЛ-41Ф1. Это позволит увеличить тяговооружённость, расширить боевые возможности и снизить стоимость жизненного цикла самолёта. По оценке экспертов, новый двигатель станет ключевым фактором, обеспечивающим дальность полёта и увеличение полезной нагрузки перспективного истребителя.