Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой передать Украине крылатые ракеты «Томагавк». Как сообщает «Страна», американский президент ответил, что готов рассмотреть этот вопрос. Перевод материала приводит ИноСМИ.

«Томагавк» — дозвуковая крылатая ракета, стоящая на вооружении США с начала 1980-х годов. Она поражает цели на расстоянии до 2500 километров и летит на малой высоте, огибая рельеф. Несмотря на модернизации, система уязвима: даже советские ПВО могли перехватывать такие ракеты, хотя их низкий полет затрудняет обнаружение.

По характеристикам «Томагавки» близки к российским «Калибрам». Оба типа имеют дозвуковую скорость и дальность до 2500 километров. Россия активно использует «Калибры» против Украины, и практика показала, что украинская ПВО способна их сбивать. Сейчас у России есть и более современные системы, такие как С-400.

Главная проблема — носители. «Томагавки» запускаются с кораблей и подводных лодок, которых у Украины нет. Теоретически возможна передача наземных комплексов «Тифон», созданных после выхода США из договора о РСМД, но их пока крайне мало, и в боевых условиях они не применялись.

По мнению «Страны», главные трудности связаны не с техникой, а с политикой. Запуск «Томагавков» с украинской территории Москва расценит как прямое участие США, поскольку цели будут согласованы с Вашингтоном. Россия уже закрепила в доктрине, что удары западным оружием с Украины будут приравнены к нападению стран-поставщиков.

В итоге, возможная передача ракет приведет к росту рисков: от усиления ответных действий России до ударов по объектам Запада. При этом Трамп скорее стремится переложить основную ответственность за поддержку Киева на Европу, ограничивая вовлечение США.