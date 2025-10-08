В Германии вновь вспыхнули споры вокруг итогов февральских досрочных выборов в парламент. Поводом для дискуссий стало требование партии «Альянс Сары Вагенкнехт» пересчитать голоса. Как сообщает журнал Stern, политическое объединение заявило, что ему не хватило около 9,5 тысяч голосов для преодоления пятипроцентного барьера и прохождения в Бундестаг.

Неожиданно инициативу Вагенкнехт поддержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Представители этой политической силы заявили, что пересчет необходим для сохранения доверия к избирательной системе, даже если это повредит их собственным позициям. По словам представителей АдГ, речь идет не о партийных интересах, а о защите демократических принципов.

В Stern отмечают, что многие немецкие политики согласны с этим подходом. Они считают, что пересмотр результатов должен быть проведен в целях обеспечения прозрачности выборов, поскольку малейшие сомнения в достоверности подсчета голосов способны подорвать доверие общества к парламенту и избирательным институтам.

Если после перерасчета партия Вагенкнехт действительно преодолеет пятипроцентный барьер, это может серьезно изменить политический баланс в Бундестаге. Вместе с АдГ они смогут получить около четверти мест, что поставит под вопрос устойчивость действующей коалиции, сформированной ХДС/ХСС и СДПГ.

Подобный исход, как подчеркивает Stern, способен вызвать политический кризис и поставить под сомнение легитимность нынешнего канцлера Фридриха Мерца. Внутриполитическая ситуация в Германии и без того остается напряженной — растет недовольство экономической политикой правительства, а рейтинги правящих партий снижаются.