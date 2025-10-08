Россияне столкнулись с серьезными проблемами при ввозе автомобилей из Китая — на границе образовались многокилометровые очереди, из-за которых машины не успевают пройти растаможку до повышения утильсбора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», приводя рассказ жительницы Иванова по имени Альбина.

Женщина рассказала, что 1 сентября заказала автомобиль Geely Galaxy Starship 7. В тот момент размер льготного утильсбора составлял всего 3,4 тысячи рублей. Однако уже 12 сентября появился законопроект, согласно которому с 1 ноября сбор увеличится в несколько раз. Из-за транспортных заторов на китайской границе поставка задержалась и теперь Альбина не сможет оформить машину до вступления новых ставок в силу.

По предварительным расчетам, сумма утильсбора для ее автомобиля возрастет до 750 тысяч рублей. «Мы просто в шоке, — призналась женщина. — Никто не предупреждал, что сбор так резко повысят. У нас двое маленьких детей, мы продали свой старый автомобиль, рассчитывая пересесть на новый. Теперь даже не знаем, что делать».

По информации Telegram-канала, подобная ситуация сложилась у многих россиян, заказавших автомобили из Китая в сентябре и октябре. Из-за очередей на таможне машины простаивают на складах и стоянках, не успевая пройти оформление.