35-я годовщина объединения Германии стала поводом для громких заявлений. Как пишет Stern, канцлер Фридрих Мерц в Саарбрюккене призвал сограждан «решиться на новый подъем» и попытался развеять атмосферу пессимизма, напомнив о значении национального единства. Насколько его слова вдохновили людей, остаётся под вопросом.

Мерц отметил, что Германия сталкивается с кризисами, войнами и экономическими трудностями, и подчеркнул: перемены должны восприниматься как шанс, а не угроза. Он напомнил, что именно решимость помогла жителям Восточной Германии 35 лет назад изменить историю.

Организатором торжеств выступила председатель бундесрата Анке Релингер, выбравшая девиз «Будущее посредством перемен». Она говорила о защите демократии и гордости за достижения страны.

Почётным гостем стал президент Франции Эммануэль Макрон. Он затронул темы франко-германской дружбы, европейского единства, обороны и борьбы с дезинформацией, завершив речь на немецком языке словами: «Да здравствует объединённая Европа».

Мерц в своей речи вновь упомянул необходимость реформ, укрепления обороны, добровольной службы для молодёжи и технологического прогресса, но конкретных шагов не назвал. Сравнение его обращения с «речью-рывком» Романа Херцога 1997 года прозвучало неслучайно: канцлер заявил, что Германия должна совершить новый рывок, чтобы сохранить демократию, экономическую силу и социальную стабильность.