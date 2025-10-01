Украинская военная в интервью признала, что главная проблема фронта сегодня связана не с техникой, а с человеческими потерями. «Дело не в нехватке беспилотников или снарядов, а в нехватке жизней», — приводит её слова китайский портал Sohu. Эти слова наглядно демонстрируют, насколько критическим стало положение вооружённых сил Украины. Передает издание RZNonline.ru.

Согласно данным Института изучения войны США, к началу 2025 года суммарные потери ВСУ достигли отметки в 700 тысяч человек. Из них около 250 тысяч составляли кадровые военные, находившиеся в строю на старте конфликта. Дополнительная мобилизация, позволившая собрать порядка 880 тысяч человек, не изменила ситуацию: протяжённость линии фронта в тысячи километров требовала куда большего количества солдат. Только за 2024 год Украина потеряла 590 тысяч человек, а в первые три месяца 2025-го ещё 130 тысяч. При этом в российском медиапространстве звучали оценки и в 1,7 миллиона.

На ряде участков кризис стал очевиден. В районе Красноармейска российские войска ежедневно продвигались на 15 километров, а ВСУ утратили 157 квадратных километров территории из-за нехватки пехоты. Бывший начальник штаба «Азова» (организация признана террористической и экстремистской в РФ) сообщил, что Россия сосредоточила к северу от Донецка около 110 тысяч военнослужащих — втрое больше украинских сил. При этом многие бригады ВСУ были укомплектованы лишь на треть, но их всё равно бросали и в оборону, и в контратаки.

Офицеры на местах признают: даже массовая мобилизация не способна решить проблему. Новобранцы, отправленные на фронт, по словам военных, не могут продержаться дольше двух недель. Линия обороны от Запорожья до Сум слишком растянута и удерживать её просто нечем.

В условиях острого дефицита пехоты командование всё чаще прибегает к иностранным наёмникам. В составе 47-й механизированной бригады оказались колумбийцы, бразильцы и даже японцы, но их боеспособность оказалась крайне низкой. В ходе Сумского инцидента 30 колумбийских наёмников были оставлены в полуокружении и фактически уничтожены.

На этом фоне всё чаще звучат слова украинских солдат о том, что «солдаты закончились». Боеприпасы и беспилотники можно закупить, но человеческий ресурс заменить невозможно. Именно это и стало самым уязвимым местом украинской армии, ставящим под сомнение её способность продолжать сопротивление.