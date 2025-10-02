У побережья Флориды были запущены четыре межконтинентальные ракеты Trident II D5 с атомной подлодки класса «Огайо». Пуски прошли с 17 по 21 сентября, боевые блоки упали у западного побережья Африки после полета на 12 тысяч километров. В Пентагоне назвали это плановой проверкой надежности ядерных сил, однако совпадение с парадом в Пекине 3 сентября, где показали ракету DF-5C, вызвало широкий резонанс. Об этом сообщает портал Sohu, передает RZNonline.ru.

Почти одновременно министр обороны США Пит Хегсет распорядился собрать в Куантико около 900 высокопоставленных военных. Официальные цели совещания не раскрывались, что породило версии о кадровых перестановках и «тесте на лояльность». Fox News отметила, что новая оборонная доктрина смещает акцент с Индо-Тихоокеанского региона на внутреннюю оборону, что отражает курс Дональда Трампа «Америка прежде всего». Хегсет уже отправил в отставку ряд генералов, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна.

Испытания подтвердили боеготовность морской составляющей американской ядерной триады. Trident II D5, как считают эксперты, будут оставаться на вооружении до 2040-х годов. Но при этом программа замены устаревших Minuteman-3 — Sentinel — столкнулась с задержками и ростом стоимости до 141 млрд долларов. Китай в это время активно развивает ракеты DF-41 и DF-5C.

Февральские испытания Minuteman-3 и нынешние пуски Trident II стали сигналом союзникам и конкурентам США. Аналитики полагают, что совещание в Куантико могло быть связано с перестройкой командных структур и усилением контроля на южной границе. Хотя Трамп назвал встречу «незначительной», заявление вице-президента Джей Вэнса о подчинении генералов министру обороны указывает на особый характер происходящего.