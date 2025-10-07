В Польше с началом отопительного сезона стремительно выросли цены на топливо, в том числе на уголь. Об этом сообщает издание InteriaBiznes. По данным портала, в октябре 2025 года стоимость угля на складах страны колеблется от 1150 до 1700 злотых за тонну, что эквивалентно 315–466 долларам США.

Наиболее дорогим остаётся уголь, фасованный в мешки, тогда как насыпной вариант обходится дешевле из-за более низкого качества. Ещё одним фактором подорожания стали транспортные расходы, которые напрямую влияют на конечную стоимость для потребителей.

Эксперты отмечают, что около 3,5 миллиона польских домохозяйств по-прежнему используют уголь как основной источник отопления. Для прохождения зимнего сезона средняя семья тратит около четырёх тонн топлива. При нынешней средней цене в 1500 злотых за тонну отопление дома обойдётся почти в 6000 злотых, то есть примерно в 1650 долларов.

Журналисты InteriaBiznes указывают, что до наступления холодов цены на уголь вряд ли снизятся. Для многих семей расходы на отопление уже становятся серьёзной финансовой нагрузкой. Эксперты предупреждают, что дальнейшее подорожание может спровоцировать рост социальной напряжённости, особенно в сельских и малообеспеченных регионах, где угольное отопление остаётся основным.

Одной из ключевых причин роста цен аналитики называют отказ польских властей от российских энергоносителей, объявленный несколько лет назад. Политика «энергетической независимости», по данным InteriaBiznes, уже привела к значительному подорожанию газа, а теперь ударила и по угольному рынку. Это особенно ощутимо на уровне домохозяйств, для которых зима 2025–2026 годов обещает стать одной из самых затратных за последние годы.