Портал «Госуслуги» напомнил россиянам о ситуациях, когда больничный лист может быть выдан даже при полном отсутствии у самого работника медицинских показаний. Речь идет о случаях ухода за родственником, декретном отпуске и карантине в дошкольных учреждениях. Передает stolica58.ru.

Согласно опубликованной информации, сотрудник вправе оформить больничный для ухода за членом семьи старше 15 лет. При этом значение не имеет ни степень родства, ни совместное проживание. Главное условие — лечение должно проходить амбулаторно, а максимальная длительность одного такого больничного не превышает семи календарных дней. Общая продолжительность оплачиваемого ухода за больными родственниками ограничена 30 днями в течение года.

Пособие в этих случаях рассчитывается по тем же правилам, что и при обычной временной нетрудоспособности. При страховом стаже от восьми лет работник получает 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%.

Отдельно выделяется категория больничных, связанных с беременностью и родами. Они оформляются при сроке беременности 30 недель и предполагают 140 дней освобождения от работы. В случае многоплодной беременности листок нетрудоспособности продлевается до 194 дней, начиная с 28-й недели. Аналогичное право предоставляется и при усыновлении ребенка младше трех месяцев: родителям предоставляется 70 дней больничного со дня рождения малыша. На основании этих документов женщина уходит в декретный отпуск, получая выплату в размере 100% среднего заработка.

Еще одна ситуация касается временного закрытия детского сада или группы на карантин. В таком случае родители здоровых детей младше семи лет также могут оформить больничный. Он оплачивается полностью за счет Социального фонда России с учетом страхового стажа работника.