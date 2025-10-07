Эксперты страховой отрасли пояснили, что не все виды лечения можно получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Несмотря на распространённое мнение, полис ОМС не покрывает все медицинские услуги.

Как отмечают страховщики, документ даёт гражданам право бесплатно обратиться к терапевту, пройти профилактическое обследование, вакцинацию, сдать анализы, пройти диагностические процедуры и получить лечение в стационаре. Эти виды помощи полностью входят в программу обязательного медицинского страхования и предоставляются на безвозмездной основе.

Однако есть ряд исключений, за которые пациенту придётся платить самостоятельно. В частности, в число таких направлений входит лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёза и венерических заболеваний. Также платными остаются услуги, связанные с оказанием помощи при психических расстройствах и паллиативным уходом.

Страховщики подчёркивают, что эти категории не входят в базовую программу ОМС, поскольку требуют особого финансирования и специфической медицинской инфраструктуры. Поэтому лечение в данных случаях осуществляется либо за счёт средств специализированных фондов, либо на коммерческой основе.