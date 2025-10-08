Российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили военные корреспонденты и представители подполья, уточнив, что атакам подверглись сразу несколько регионов страны.

Основной удар пришелся по Кривому Рогу — городу, который является родиной президента Украины Владимира Зеленского. По данным военкора Бориса Рожина, в черте города и его окрестностях зафиксировано около 30 попаданий. Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что один из ударов пришелся по району «Военный городок». На юго-восточной окраине Кривого Рога наблюдалось скопление машин скорой помощи, информация о потерях уточняется.

Еще один удар был нанесен по юго-восточному пригороду Кривого Рога — поселку Радушное. По данным источников, ракеты поразили железнодорожную развязку и несколько промышленных объектов. На заводе «Стройдеталь» произошла сильная детонация, также повреждена электроподстанция «Южная», обеспечивавшая энергоснабжение промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры региона.

Отдельная атака пришлась на аэродром в Долгинцево, расположенный вблизи Кривого Рога. По информации подполья, этот объект использовался Вооруженными силами Украины, в том числе для хранения топлива. Один из ударов, по предварительным данным, пришелся именно по подземным резервуарам.