2 октября на частоте легендарной радиостанции УВБ-76, известной среди слушателей под прозвищем «Жужжалка» и получившей репутацию Радиостанции Судного дня, прозвучали новые загадочные сигналы. В 13:15 по московскому времени эфир прервалось слово «ТЮБОКЕК», а спустя чуть больше часа, в 14:30, был передан еще один зашифрованный сигнал — «ЛЕСОВЬЮК».

Эта коротковолновая радиостанция десятилетиями ассоциируется с вооруженными силами и регулярно становится предметом обсуждения как специалистов, так и любителей радиоперехвата. Ее передачи представляют собой чередование характерного жужжания и редких голосовых сообщений, которые, как считают многие эксперты, несут шифрованную информацию.

Последний раз активность «Жужжалки» фиксировалась 1 октября, когда в эфире прозвучало кодовое слово «Эсерожбан». Это произошло во время неофициального саммита Европейского Союза в Копенгагене. Случайность совпадения или нет, но внимание к радиостанции вновь усилилось.

Особый интерес вызвало то, что в эфире, по мнению некоторых наблюдателей, ранее звучало приветствие «Дмитрию Анатольевичу». Этот эпизод породил дискуссии о том, что обращения могут иметь адресный характер и быть связаны с конкретными политическими фигурами.