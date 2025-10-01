Радиостанция «Судного дня», известная также как УВБ-76 или «Жужжалка», вновь вышла в эфир с необычным сообщением. На этот раз в трансляции прозвучало слово «Эсерожбан». Запись доступна в Telegram-канале станции.

Сообщение прозвучало 1 октября на фоне обсуждений перевооружения европейских стран на саммите ЕС в Копенгагене. Пользователи обратили внимание на совпадение этих событий, однако официального подтверждения связи между ними нет.

Двумя днями ранее, 29 сентября, радиостанция «Судного дня» передала сразу три сообщения подряд. Первое было зафиксировано в 10:31 по московскому времени и содержало слово «возмещение». Второе прозвучало через час и включало термин «сбраживание». Последнее сообщение того дня, переданное в 12:54, содержало новое для эфира слово «тигровар».

Все эти словоформы, как отмечают наблюдатели, ранее никогда не встречались в записях радиостанции.

УВБ-76 работает еще с 1970-х годов. В обычное время в эфире звучит непрерывный жужжащий сигнал, благодаря которому станцию прозвали «Жужжалкой». Из-за секретного характера трансляций ее также называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из версий, она была создана в СССР в период холодной войны и может до сих пор использоваться Россией в качестве элемента военной системы.