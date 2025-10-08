Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны, Генерального штаба и командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции. В ходе встречи глава государства подвел итоги текущей обстановки на фронте и обозначил ключевые приоритеты на ближайшее время.

Президент подчеркнул, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российским войскам. По его словам, необходимо сохранить достигнутые позиции и продолжать последовательное выполнение всех задач, поставленных в рамках спецоперации.

Путин сообщил, что под контролем российских сил находится около 4900 квадратных километров территории и 212 населенных пунктов, освобожденных в ходе СВО. Он отметил, что украинские подразделения отступают, однако Киев стремится любыми средствами показать хотя бы символические успехи, в том числе за счет ударов по российской территории.

Глава государства подчеркнул, что атаки на мирные объекты не изменят ситуацию на фронте и не помогут Украине добиться стратегических результатов. «Это ему не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, а также стратегических и гражданских объектов, включая энергетическую инфраструктуру», — заявил Путин.

Совещание, как отмечают участники, проходило в закрытом формате. Основное внимание было уделено вопросам снабжения войск, координации действий на линии боевого соприкосновения и укреплению оборонных рубежей. Российский лидер поблагодарил командование за работу и подчеркнул, что курс на достижение всех целей спецоперации останется неизменным.