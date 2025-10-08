Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания остаются главными причинами смертности среди населения, и ключевая задача медицины сегодня — научиться выявлять риски их развития еще до появления первых симптомов. Об этом в интервью РИА Новости заявил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Петр Глыбочко.

Он отметил, что подобные болезни не возникают внезапно, а становятся результатом долгого накопления факторов риска — от гипертонии и нарушений липидного обмена до хронических воспалений и несвоевременной диагностики. «Безусловные лидеры по смертности — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Но эти болезни не появляются неожиданно, чаще всего они — следствие накопленных проблем и отсутствия профилактики», — подчеркнул Глыбочко, выступая на форуме «Биопром 2025».

По его словам, главная угроза долголетию — это не сама болезнь, а запоздалое обращение за медицинской помощью. Поэтому основной упор современной медицины должен делаться на раннее выявление и предупреждение заболеваний, а не только на их лечение. «Наш главный союзник — система раннего обнаружения рисков у еще здоровых людей. Современная парадигма медицины — не ждать симптомов, а предотвращать развитие болезни», — добавил ректор.

Глыбочко рассказал, что в Сеченовском университете активно развиваются технологии, позволяющие находить скрытые угрозы для здоровья задолго до клинических проявлений. Среди таких разработок — методы ранней диагностики аритмий, выявления молекулярных маркеров опухолей и нарушений метаболизма.