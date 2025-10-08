Военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Мио в одиночку вступил в бой с пятью бойцами ВСУ и одержал победу. Видео его подвига опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Согласно опубликованным кадрам, эпизод произошел во время освобождения населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области. Российский штурмовик проводил зачистку частного дома, где укрылся противник.

Сначала Мио метнул гранату в окно, после чего открыл огонь из автомата и уничтожил двоих боевиков. Затем боец укрылся в погребе, где занял удобную позицию для обороны. Оставшиеся трое украинских военных попытались скрыться через поле, но были поражены очередью из засады.

Отмечается, что в операции также участвовали операторы беспилотников, которые помогали корректировать действия бойца и наносили дополнительные удары по противнику. Как подчеркнули авторы Telegram-канала «Воин DV», успех стал возможен благодаря слаженным действиям штурмовика и дроноводов, а также хладнокровию и профессиональной подготовке бойца.

По данным канала, Мио — уроженец Приморья, амурчанин по происхождению. Его поступок в «Воин DV» назвали примером личной отваги и выучки, которые отличают российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

