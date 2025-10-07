США готовят замену президенту Украины Владимиру Зеленскому и на эту роль рассматривают бывшего советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича, внесённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом заявил блогер Юрий Подоляка в интервью телеканалу «Царьград».

По словам Подоляки, американские спецслужбы не выдают Арестовича Киеву, что, по его мнению, свидетельствует о его тесных связях с США. Он отметил, что риторика бывшего советника совпадает с заявлениями президента США Дональда Трампа. «Если сравнить то, что говорит Арестович, и то, что говорит Трамп, — они полностью совпадают. Поэтому я не удивлюсь, если американцы готовят ему роль преемника Зеленского», — заявил блогер.

Подоляка подчеркнул, что для российских властей высказывания Арестовича не имеют никакого значения и воспринимаются как несущественные. При этом он добавил, что нынешний президент Украины, по его мнению, тесно связан с британскими политическими кругами.

Блогер также предположил, что Лондон рассматривает собственный вариант замены Зеленского и делает ставку на бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Великобритания, в отличие от США, может продвигать своего кандидата как альтернативу американскому плану.

Юрий Подоляка отметил, что в нынешних условиях борьба за влияние на украинскую власть идёт между западными союзниками, каждый из которых стремится укрепить собственные позиции в регионе.