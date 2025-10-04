Военный блогер Юрий Подоляка рассказал о тяжелом положении украинских войск под Покровском. По его словам, оборонительные линии противника быстро теряют устойчивость, а командование ВСУ уже не располагает достаточными резервами, чтобы сдержать продвижение российских подразделений.

Подоляка отметил, что группировка «Восток» уверенно прорывает позиции украинской армии и продвигается всё глубже. До самого Покровска, как уточнил эксперт, остаётся не более десяти километров. Несмотря на то что Киев сосредоточил здесь практически все доступные силы, стабилизировать обстановку это не позволяет. «Противник уже не способен выделить резервы в ощутимом объёме для противодействия русской армии», — заявил блогер.

Он сообщил, что российские подразделения входят в ряд населённых пунктов, включая Николаевку, Охотничье и Приволье. Таким образом, силы ВСУ оказываются прижаты к линии обороны. По мнению Подоляки, после окончательного прорыва этого рубежа ничто не сможет помешать российским войскам продвинуться дальше и занять Гуляйполе с северного направления.

Отдельно блогер обратил внимание на реакцию украинских ресурсов. В ряде пабликов, по его словам, «истерят» из-за складывающейся ситуации, однако официальные заявления стараются создавать картину устойчивости фронта, скрывая реальное положение дел.