2 октября в правительстве Пензенской области состоялся брифинг, на котором обсудили организацию осеннего призыва в Вооружённые силы России. В мероприятии принял участие начальник Центра военно-врачебной экспертизы регионального военкомата Дмитрий Рожков, сообщает портал penzavzglyad.ru.

Главным вопросом стали изменения в положении о военно-врачебной экспертизе. По словам Рожкова, уточнены критерии для оценки онкологических и кожных заболеваний, тяжёлых форм сахарного диабета, а также ряда психических расстройств. Теперь в армию подлежат призыву молодые люди с первой стадией гипертонической болезни, неудалёнными металлоконструкциями в костях, после удаления селезёнки, а также с некоторыми врождёнными пороками сердца. Подлежат службе и те, у кого диагностированы экзема, псориаз или атопический дерматит в стадии стойкой ремиссии.

Изменения коснулись и категории призывников с недостаточным питанием. Если ранее им предоставлялась отсрочка на полгода, теперь она отменена — исключение сделано лишь для случаев, требующих постоянного наблюдения врачей. В воинских частях предусмотрены подразделения и медицинские службы, которые будут вести контроль за состоянием здоровья призванных с подобными диагнозами.

Отдельно Рожков отметил, что россияне до 30 лет, ранее признанные ограниченно годными к службе, получили возможность добровольно пройти повторное освидетельствование. В случае признания их полностью годными, они смогут быть призваны на общих основаниях и проходить службу вместе с другими призывниками.