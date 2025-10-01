По данным New York Times, дочь врача, когда-то работавшего с семьей Дональда Трампа, рассказала, что ее отец помог будущему президенту избежать службы во Вьетнаме. Элиза Браунштейн утверждает, что врач по просьбе Фреда Трампа, отца нынешнего лидера США, поставил молодому Дональду диагноз, который освободил его от армии.

Речь шла о так называемых костных шпорах на пятках. Этот диагноз был официально зафиксирован в 1968 году, когда Дональду Трампу исполнилось 22 года и он только что окончил Университет Пенсильвании. До этого момента он уже четыре раза откладывал службу, ссылаясь на необходимость завершить учебу, отмечает CNN.

Браунштейн заявила, что семья неоднократно обсуждала эту историю, и со временем она превратилась в «семейную легенду». По ее словам, отец намекал, что у Дональда Трампа фактически не было серьезных проблем с ногами. «Я знаю, что это была услуга. Если возникала какая-то необходимость, мой отец звонил, и Фред Трамп сразу же все решал», — сказала она.

Таким образом, информация о медицинском заключении, позволившем Дональду Трампу избежать призыва во Вьетнам, получила дополнительное подтверждение через воспоминания дочери врача, которая знала об обстоятельствах напрямую от членов своей семьи.