В США приступили к разработке нового поколения ракет-перехватчиков малой дальности, которые должны заменить стоящие на вооружении комплексы FIM-92 Stinger. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора». Проект, получивший название Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI), создается корпорацией RTX (бывшая Raytheon) и предназначен для борьбы с беспилотниками, низколетящими самолетами и крылатыми ракетами.

По данным источника, первые летные испытания нового перехватчика запланированы на конец 2025 года, а эксплуатационные проверки пройдут в 2026-м. Массовое производство ракеты планируется начать в 2028 году. Финансирование программы на 2025 год составит 373,7 миллиона долларов.

Главными отличиями NGSRI от «Стингера» станут увеличенные дальность и скорость. Новая ракета сможет поражать цели на расстоянии до 9 километров и развивать скорость более 3 Махов — около 3579 километров в час. Для повышения эффективности в нее установят новый твердотопливный двигатель и усовершенствованную головку самонаведения, устойчивую к помехам. При этом перехватчик будет полностью совместим с существующими пусковыми установками Stinger Vehicle, включая комплексы M-SHORAD на базе Stryker A1, а также сможет использоваться в составе переносных зенитных комплексов.

Как отмечают авторы канала «Два майора», американские военные позиционируют NGSRI как «супероружие» против беспилотников, хотя по сути проект представляет собой глубокую модернизацию прежней системы. При этом стоимость новой ракеты пока не раскрывается. Эксперты подчеркивают, что в современных условиях важнее не рекордные характеристики вооружений, а их простота, дешевизна и возможность массового применения.